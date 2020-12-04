Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'ndan sessiz eylem

Koronavirüs salgının şiddetini yeniden artırmasının ardından kısıtlamalar kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapatılan kafe ve bar emekçileri, Kadıköy Süreyya Operası önünde sessiz eylem yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 18:40
Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'ndan sessiz eylem
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Koronavirüs salgınında artan can kayıpları ve vakaların ardından alınan tedbirler kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapanan ve işsiz kalan kafe, bar, meyhane ve lokanta emekçileri, sorunlarına dikkat çekmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptı.Emekçiler önlemlerle geçinemediklerini ve kendilerini mağdur etmeyecek çözümler istediklerini vurguladılar.

Emekçiler, “Bu hesabı biz ödemeyeceğiz”, “Geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz” ve “Açlıktan da koronadan da ölmeyeceğiz” dövizlerini taşıdı. 




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