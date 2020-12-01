Kaftancıoğlu: İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil

01 Aralık 2020 Salı, 04:48

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twittter hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Çember gittikçe daralıyor, son 3 günde: 1 meclis üyemiz, 1 meclis üyemizin annesi, 1 eski ilçe başkanımız, 11 partili yakınını Kovid'den kaybettik. İstanbul’daki herkes benzer durumda İstanbul için en az 14 günlük tam kapanma olmadan süreci kontrol altına almak mümkün değil" ifadelerini kullandı.



