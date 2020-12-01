Kaftancıoğlu'ndan savcılığın 'kovuşturmaya yer yok' kararına itiraz
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik "Ermeni ve PKK sevici DHKP-C'li Canan, zamanı gelince seni de halledeceğiz, Müslüman Türk milleti seni çok pis halledecek" ifadelerini kullanan A.S. hakkında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kaftancıoğlu karara dün itiraz etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yalova Çalışma ve İş Kurumu Eğitim Merkezi'nde uzman olarak çalışan A.S. hakkında 14 Ekim'de 2020 suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede "Ermeni ve PKK sevici DHKP-C'li Canan, zamanı gelince seni de halledeceğiz, Müslüman Türk milleti seni çok pis halledecek" ve "Hatay'ı siz yaktınız" gibi ifadelerle nitelikli hakaret ve tehdit suçları işlendiği belirtildi.
Olaytv.com.tr'de yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Kasım 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.
Karar üzerine Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı dün itirazda bulundu.
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