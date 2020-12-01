Kaftancıoğlu, taciz iddialarına müdahale edildiğini açıkladı

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

CHP’de Maltepe ilçe yöneticisi Umut K’nin bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından Özlem Hanelçi de CHP İstanbul il yöneticisi Yasin Ilgar ve eski CHP İl Yöneticisi Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Aydın ve Ilgar ise iddiaları yalanlayarak Hanelçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın Umut K’nin bir kadını taciz ettiği yönündeki tweetinin altına yorum yapan parti üyesi Özlem Hanelçi, Yasin Ilgar ve Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini yazdı. Hanelçi, “Bana il başkan yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim. Tehdit edildim. Canan (Kaftancıoğlu) hanım hiç ses çıkarmadı bile..” iddiasında bulundu.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kadına yönelik şiddet ve istismarda tavırlarının net olduğunu belirterek, şikâyetler konusunda sürecin başlatıldığını açıkladı.

OPERASYON ŞÜPHESİ

Parti yöneticilerinin karıştığı taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “CHP olarak kadına karşı her türlü şiddet ve istismara karşı tavrımız çok net. Maltepedeki olay olduğu andan itibaren ilçe başkanımız bana bilgi verir vermez bu konuya yöneldik. İlçede prosedür tamamlandıktan sonra ben il yönetimini olağanüstü topladım ve disipline bu kişiyi sevk ettik. Kişinin partimizden atılmasıyla ilgili süreç yürütülüyor” dedi.

Barış Yarkadaş’ı işin “şovunu yapmakla” suçlayan Kaftancıoğlu, “Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş’ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor” dedi.

İl yöneticileri ile ilgili iddiayı bugün (dün) öğrendiğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu, “Özgür Aydın ve Yasin Ilgar iddialarla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Parti içinde ya da dışında kadın mağduriyeti söz konusu olduğunda bizim tavrımız çok nettir. Orada yazılan konuyla ilgili bana bir ulaşma olmadı. Hadi kişisel olarak bana ulaşamadı diyelim 38 il başkan yardımcıma neden ulaşılmadı? Bize bugüne kadar bu olay iletilmedi. Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları ‘olmadığı’ gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim” diye konuştu.

Kaftancıoğlu, Ümraniye’de de benzer bir durum yaşandığını ve söz konusu kadına da desteği kendisinin verdiğini söyledi.