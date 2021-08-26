Kağızman’da çeşme suyundan kirlilik iddiası

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:03

Şahindere mahalle sakinlerinden Alkan, doktorun suda mikroorganizma olduğunu söylediğini anlattı. Zehirlenmeni bir anda olduğunu iddia eden Alkan, belirtilerin herkeste bir aynı anda olduğu ve aynı derecede etkilendiğini belirterek, “Mide bulantısı, kusma, ishal oluyor. En son da karna kramplar giriyor. Doktor suda mikroorganizma olduğunu söyledi. Çok sayıda, 2 bine yakın küçük çocuk da etkilendi. Kardeşim, yeğenim, kuzenim ve bir arkadaşım da zehirlendi. İnsanlar zehirleniyor ama çıkıp da bunu söyleyemiyor. Zehirlenme durumu başlayınca hazır su almaya başladık” diye konuştu.

‘MUSLUKTAN ÇAMUR AKTI’

Geçen ay da musluktan su yerine çamur aktığını öne süren Alkan, “Bir yıl önce suların geldiği noktalarda köpek ölüsü bulunmuştu. Suyu arıtacak bir sistem yok. Sistem olmayınca her şeyin karıştığı suyu tüketmiş oluyoruz. İsteğimiz sadece endüstriyel su arıtma sisteminin kurulması ve buna bağlı olarak suyun geliş yönlerinin temizlenmesidir” diye konuştu.

‘ÖNLEME ŞANSIMIZ YOK’

Belediye Başkan Yardımcısı Bican Veysel Yıldız, yalnızca 17 Temmuz’da ilçede yaşanan selden kaynaklı içme suyuna çamurun karıştığını söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

“Sularımız arıtmaya girmiyor. Doğrudan kaynaktan geliyor. 3 köyden ilçeye su taşınıyor. 2 köyde sel durumunda suya bir karışma ihtimali oluyor. Yüksek noktalara yağan kar ve yağmur su kaynaklarımızın havzalarına da karışabiliyor. Ne yaparsak yapalım topraktaki bu karışmayı önleme gibi bir şansımız yok. Arıtma için 2 başvurumuz var.”