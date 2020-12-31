Kahta’da iki işçisini tabancayla yaralayan inşaat sahibi tutuklandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inşaat sahibi M.B., çalıştırdığı işçileri tabanca ile yaraladı. Gizlendiği adreste yakalanan M.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde inşaat patronu M.B., yaptırdığı inşaatta çalışan işçilerle tartıştı.
Tartışma sırasında M.B. yanındaki tabanca ile işçiler B.A. ve H.İ.K.'ye ateş etti. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan M.B., dün polisler tarafından, gizlendiği adreste yakalandı.
Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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