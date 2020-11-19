Kahvecilerden yeni genelgeye tepki

19 Kasım 2020 Perşembe, 14:47

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin yine kapatılacak olmasına tepki gösterdi. Güven, 16 Mart kahvehanelerin kapatıldığını, 1 Haziran’dan itibaren açıldıktan sonra da oyun oynamaya izin verilmediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Yine kahvehaneler kapandı. Bilim Kurulu’na seslenmek istiyorum. 9 aydır Ankara’nın göbeğinde bir sivil toplum örgütünün başkanı isyan ediyor. Ne hikmetse bizlerin hiç görüşünü olmadınız. Bu Covid-19 ne hikmetse kahvehanelerden mi bulaşıyor? Bakanlar, milletvekilleri, halkımız ve hatta kendi çocuklarım Covid-19 oldu. Hepsine geçmiş olsun. Acaba bakanlar, milletvekilleri kahvehanede mi Covid-19 oldu?”

‘SÖYLEYİN ANAHTARIMIZ TESLİM EDELİM’

Güven, kendilerinin görüşünün alınmadan kahvehanelerin tekrar kapandığını vurgulayarak, Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Oyun oynanmadığı için zaten 30-50 çayla geçiniyorduk. Bizlere 25 bin lira verdiniz. Bizler dükkan kiramızı, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bizim kahvehanelerimizin ne zaman açılacağı belli değil. Çıkın ‘Artık Türkiye Cumhuriyeti’nde kahvecilik yaptırmayacağız’ deyin vatandaşı da borçlandırmayın. 9 aydır çektiğimiz kredileri ödeyemiyoruz. 500 yıllık kahvehane kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı değil. Eğer bize kahvecilik yaptırmak istemiyorsanız, söyleyin gelelim, anahtarlarımızı teslim edelim.”

‘O ZAMAN 1 AY HİÇ KİMSE DIŞARI ÇIKMASIN’

AVM’ler açıkken kahvehanelerin kapatılmasına da tepki gösteren Güven, buraların da kalabalık olduğun kaydederek, “O zaman 1 ay hiç kimse dışarı çıkmasın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya gezisinde esnafa “Al çay keyfi yap” sözünü hatırlatan Güven, “Biz açız, ben 9 aydır uyuyamıyorum. Haksızlığa uğruyoruz. Benim üyem ‘Ben açım’ diye telefon açıyor. Ben Ankara’nın göbeğinde esnaf odası başkanıyım borcumu ödeyemiyorum, normal esnaf nasıl ödesin? Ben hırsızlık mı yapayım? Sayın Cumhurbaşkanım esnaf aç” diye konuştu.