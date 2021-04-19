Kamuda 10 yaşın altında çocuğu bulunan kadın personele izin verilmiyor!

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde salgın nedeniyle 10 yaş ve altında çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtilmesine karşın birçok kamu kurumunun buna uymadığı ortaya çıktı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ülke genelindeki birçok kurum ve kuruluşta bu hükmün uygulanmadığına dair kendilerine şikâyetler ulaştığına dikkat çekti. Kahveci, mağduriyetlerin giderilmesi ve hükmün bütün kamuda istisnasız uygulanması için Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve MİT Başkanlığı hariç 10 yaş altında çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılacağının belirtildiğine dikkat çeken Kahveci, “Genelgedeki karara rağmen birçok kurumda 10 yaşın altında çocuğu olan kadın çalışanlarımıza idari izin verilmediği ve mesailerinin diğer çalışanlarla aynı şekilde sürdürüldüğü yolunda şikâyetler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yüz yüze eğitim ve öğretime de 8. ve 12. sınıflar hariç ara verildiği dikkate alındığında küçük çocuğu olan kadın çalışanlarımızın Cumhurbaşkanlığı genelgesi hükmüne rağmen çalıştırılmasının büyük sorunlar doğuracağı açıktır” dedi.

Kahveci, salgının yayılım hızının düşürülmesi, daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması ve evde kalan küçük çocukların bakımı açısından büyük önem taşıyan bu kararın genelgede belirtildiği üzere kapsam dahilindeki bütün kurum ve kuruluşlarda istisnasız olarak uygulanmasının son derece önemli olduğunu bildirdi. Kahveci, genelgedeki hükmün uygulanarak ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.