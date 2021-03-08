Belediyenin kadın çalışanlarına 8 Mart izni
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını söyledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyedeki tüm kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yaparak bir gün idari izin verme kararı aldıklarını belirtti.
Kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür bireyler olarak var olmalarının önemine dikkat çeken Günel "Kadınlar emekleri ve yaşamı yeniden üretebilme yetenekleri ile toplumumuzun en önemli dinamiklerinin başında geliyor. Sevgi, emek ve üretkenlikleri ile ellerinin değdiği her yeri, her şeyi güzelleştiriyorlar. Sahip oldukları enerji ve bakış açısı ile farklı dünyaların kapılarını aralayarak bizlere yeni perspektifler sunuyorlar. Tüm kadınlar gibi, kentimizin güzelleşmesine büyük bir katkı sunan Kuşadası Belediyesi'nde birlikte çalıştığımız kadın mesai arkadaşlarımız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu nedenle kadın çalışanlarımıza 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün izin verdik" diyerek kadınların günlerini kutladı.
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