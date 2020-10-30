Kandilli Rasathanesi'nden 'artçı deprem' uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, İzmir'deki depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 17:17
Kandilli Rasathanesi'nden 'artçı deprem' uyarısı
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ARTÇILAR BEKLENİYOR’

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener şunları kaydetti:

"1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. 

Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı.” 


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