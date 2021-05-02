Kanuni tablosu evine dönüyor
Açık artırmayla satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağışlandı.
İsmi açıklanmayan alıcı, açık artırmayla satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağışladı.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıkmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) satılmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan alıcının portreyi İBB’ye bağışladığını belirtti. İmamoğlu, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Evine Dönüyor!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2021
Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici.
İstanbul’a hayırlı olsun. pic.twitter.com/0BL0CMpaxq
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