Kapatılan dosyayı açıyoruz

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:12

Cumhuriyet, ölümü halen tartışılan ve dosyası kapatılan göçmen kadın işçi, Nadira Kadirova’nın dosyasını yeniden açıyor. Kadirova’nın ölümüne ilişkin tüm bilinenleri aktarmaya çalışacağımız yazı dizisi kapsamında, Nadira’nın kısa yaşam hikayesine, aile fertlerinin ifadelerine, tanık beyanlarına ve Şirin Ünal’ın avukatının sorularımıza verdiği yanıtlara yer vereceğiz.

Bu yazı dizisini hazırlanırken şu soru aklımızdan bir an olsun çıkmadı: Nadira’ya ne oldu?

YARIN CUMHURİYET'TE...