Kapatılan dosyayı açıyoruz
Cumhuriyet, ölümü halen tartışılan ve dosyası kapatılan göçmen kadın işçi, Nadira Kadirova’nın dosyasını yeniden açıyor.
Cumhuriyet, ölümü halen tartışılan ve dosyası kapatılan göçmen kadın işçi, Nadira Kadirova’nın dosyasını yeniden açıyor. Kadirova’nın ölümüne ilişkin tüm bilinenleri aktarmaya çalışacağımız yazı dizisi kapsamında, Nadira’nın kısa yaşam hikayesine, aile fertlerinin ifadelerine, tanık beyanlarına ve Şirin Ünal’ın avukatının sorularımıza verdiği yanıtlara yer vereceğiz.
Bu yazı dizisini hazırlanırken şu soru aklımızdan bir an olsun çıkmadı: Nadira’ya ne oldu?
YARIN CUMHURİYET'TE...
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!