Karaada'nın jeotermal şirketine tahsisi Bodrum Belediye Meclsi'nde reddedildi

07 Ağustos 2020 Cuma, 10:52

Bodrum Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Ahmet Aras ve meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Meclis oturumunda Kumbahçe Mahallesi, Karaada Mevkii 676 ada 1 parsel sayılı 55.359,05 m² yüzölçümündeki Belediye taşınmazı ile ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahibi BE Jeotermal Turizm Yatırımları Sağlık Denizcilik Eğlence Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 10 yıl süreyle tahsisi/ kiralanması talebi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 4.,6.,12. ve 17.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.ve 18.maddelerine istinaden görüşüldü.

Meclis üyelerinin oy birliği ile reddedilen talebe ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu konuda yetki tamamen meclistedir. Konunun kamuoyu önünde açık bir şekilde bilinmesi, tartışılması ve polemik konusu yapılmaması için meclise getirdik.” dedi.

Daha sonra oylamaya geçildi. Meclis üyelerinin ret kararı, salonda alkışlarla karşılanırken, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da kürsüye gelerek Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

BAŞKAN ARAS’A KOOPERATİF İÇİN YETKİ

Belediye Meclisi’nde görüşülen bir diğer gündem konusu da Belediye’nin desteği ile kurulan Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi TARKO faaliyetlerinin desteklenmesi için, ana sözleşmede belirlenen sınırlar içinde kalmak üzere ayni ve nakdi sermaye koymak, ortak olmak, sermaye taahhüt etmek ve taahhüt edilen sermayeyi ödemek, pay akçeleri sürmek, temsilciler seçmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla Cumhurbaşkanlığı makamına yazışmalar yapmak ve ilgili kurumlar ile koordinasyon kurmak veya kurdurmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras' a yetki verilmesiydi. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun incelemesinin ardından kararı oy birliğiyle kabul etti.

Bodrum’ un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek, Ekonomik Kent Envanterinin hazırlanmasına ilişkin komisyon kararının oylaması kabul edildi.

BODRUM ÇEVREYOLU PROJESİ İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Belediye Meclisi’nin 7’nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan Bodrum Çevreyolu Projesi ile ilgili İmar Komisyonu kararının görüşülmesine ilişkindi. Komisyonun, Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy’ü kapsayan Bodrum Çevreyolu Projesi ile ilgili Bodrum halkının, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi, bu yolun Bodrum’a ve çevreye olan etkilerinin görüşülmesine ilişkin çalıştay düzenlenmesi önerisi mecliste kabul edildi.

Konu ile ilgili kısa bir sunum yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba’dan büyük bir kavşak ile başlayacak olan çevre yolunun bir bölümünün tünel, bir bölümünün ise yer üstünde yer alacak şekilde tasarlandığını ve tamamlandığında Kos’tan bile görünebilecek bir otoban olacağını belirterek Bodrum’u ilgilendiren böyle bir konunun geniş katılımlı bir çalıştayda tartışılması gerektiğini söyledi. Başkan Aras, projenin zaten yürüdüğünü hatırlatarak, 2020 yılı içinde bu çalıştayı yapmak istediklerini kaydetti. Çalıştay kararı, Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

8’nci madde; Sazköy Mahallesi’nde EkoturizmAlanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkindi. Gündem maddesi, oy çokluğu ile İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Bir sonraki madde, Belediye Herodot Kültür ve Sanat Merkezi Fuar Alanı’nın üst kat günlük kullanım ücretinin yeniden değerlendirilmesi teklifi oldu. Teklif, komisyona havale edildi.

10’uncu maddede yer alan Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesi’nin kardeş şehir olması önerisi, meclis oybirliğiyle karara bağlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Belediye BaŞkanları İklim Sözleşmesini imzalamak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile yürütülecek iş ve işlemlerde Bodrum Belediyesi’ni temsil ve ilzama yetkili kılınması, 11’inci madde ile kabul edildi.

Bodrum Belediyesi’nin yakında hizmete başlayacak olan Kadın Sığınma Evi’nde sosyolog olarak görevlendirilmek üzere Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan 6. derece “Sağlık Teknikeri” kadrosunun, 5. derece “Sosyal Çalışmacı” kadrosu ile değiştirilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

ARAS: DENETLEYEN VE RUHSAT VEREN AYRI OLMALI

Meclis gündeminin 13’üncü maddesinde yer alan Bodrum Belediyesi bünyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurularak, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi meclis tarafından kabul edildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin açıklama yapan Başkan Aras, “Daha önce mülkiye müfettişlerimizin yaptığı denetimlerde bulduğu bulgulara istinaden, zabıta yani denetleyen ve ruhsatı verenin birbirinden ayrılması gerekmektedir. Buradan hareketle Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğünü birbirinden ayırıyoruz.” dedi.

Bir diğer madde ise Bodrum Belediye Başkanlığı adına, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, Pınarlıbelen Mahallesi 138 ada 56 ve 57 parselde kayıtlı 18.569,96 m², Dereköy Mahallesi 221 ada 15 parselde kayıtlı 9.159,73 m², Çamarası Mahallesi 113 ada 22 parselde kayıtlı 26.319,78 m² yüzölçümlü taşınmazların açık teklif kiralama ihalelerine katılmaya, ilgili yasalar gereğince yürütülecek tüm iş ve işlemlerde münferiden yetkili olmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi konusuydu.Belediye tarafından yapılan kiralama sürecinde kendilerinden Meclis kararı talep edildiğini anlatan Başkan Aras, “Sizlerden bu nedenle yetki istiyoruz” dedi.

Bodrum Belediyesi Ağustos ayı Meclis Toplantısı, Bodrum’da katı atık ücretlerinin yeniden görüşülmesi ve Bitez’deki bir hazine arazisine otopark yapılması talepleri içeren ek önergelerin görüşülmesi ve her iki önergenin de ilgili komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

