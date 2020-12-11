Karabağ’da Çanakkale’yi hatırlatan olay

11 Aralık 2020 Cuma, 17:06

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım’da Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlandı. Karabağ Zaferi’nin ardından savaşa ilişkin hayret verici hikayeler ve görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu görüntülerden biri de, savaş sırasında kimliği bilinmeyen bir asker tarafından telefonla çekilen fotoğraf oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, çarpışarak birbirine kaynayan iki mermi yer alıyor.

Biri Ermenistan askerinin silahından, diğeri ise Azerbaycan askerine ait bir silahtan çıkan iki merminin iç içe geçtiği kare, akıllara 100 yıl önceki Çanakkale Savaşı’nı getirdi.

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale Savaşı’nda havada çarpışarak iç içe geçen mermiler bugün bölgedeki savaş eserleri müzesinde sergilenmeye devam ediyor.

