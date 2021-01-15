Karaburun'da çiçek üreticileri zorda: Nergis hasadı çöpe gidecek!

15 Ocak 2021 Cuma, 10:26

Türkiye’de nergis çiçeği üretiminin merkezi konumunda olan Karaburun’da, çiçek üreticileri sıkıntılı bir sezon geçiriyor. Her yıl düzenlenen geleneksel Nergis Festivali bu yıl pandemi nedeniyle yapılamazken, geçen yıllara göre artan nergis üretimi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile fiyatlar beklentilerin altında kaldı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 26 Ocak 2020’de yapılan Nergis Festivali’nde 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, “Festivalimizde İzmir’den ve yurdumuzun dört bir köşesinden on binlerce misafirlerimizi ağırlarken, üreticilerimiz de ellerindeki çiçeklerin neredeyse tümünü satma imkânı buluyorlardı. Ancak bu yıl maalesef festivalimizi yapamadık.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile geçen yıl 60 üreticiye 120 bin nergis soğanı dağıttıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, büyük ilgi gören dağıtım sonrasında üreticilerin dikimlerini yaparak geçen yıllara göre daha fazla hasat gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile nergisin beklenenden önce çiçek açtığını ifade eden Erdoğan, satışların azalması ve fiyatların düşmesi ile üreticilerin zor durumda kaldıklarına dikkat çekti.

“NERGİS SADECE BİR ÇİÇEK DEĞİL, MUTFAKTA KAYNAYAN ÇORBADIR”

Tüm vatandaşlardan Karaburun’dan başka hiçbir yerde yetişmeyen bu nadide çiçekten satın almalarını isteyen İlkay Girgin Erdoğan, şöyle devam etti:

“Nergis çiçeği üretimi, ilçemizin ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. Alacağımız her demet nergisin, bir evin mutfağında kaynayan çorba, bir gelinin duvağı, bir öğrencinin defteri kitabı olduğunu unutmayalım. Tüm yurttaşlarımızdan üreticimize destek olmalarını diliyorum. Hem üreticimizin geliri olsun hem de evlerimiz ve işyerlerimiz nergisin mis kokusu ile tanışsın istiyoruz. Karaburun’da halen 160 üreticinin elinde on binlerce demet nergisimiz satılmayı bekliyor. Büyük emekle yetiştirilen bu çiçeklerimiz Ocak sonuna kadar satılmazsa maalesef çöpe gidecek. Emeklerimize yazık olacak.