Karagümrük isyanda: İnsanlar karanlık!

03 Ocak 2021 Pazar, 19:19

Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak iç sahadaki ilk yenilgisini alan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksiklerin sonuca etki ettiğini söyleyen Canel, maçta sakatlanan Biglia’nın da sağ arka adalesinde yırtık olduğunu sözlerine ekledi. Kulüp ise sosyal medyadan "Hava değil, insanlar karanlık" açıklamasını yaptı.

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a Vodafone Park’ta 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk iç saha yenilgisini alan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Canel, “Bugün puan ya da puanlar almak istiyorduk. Oyuna iyi başladık diye düşünüyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. Eksiklerimiz vardı. İkinci yarının başında gol yememiz ve Biglia’nın sakatlanıp oyundan çıkması planımızı olduğu gibi değiştirdi. Golü yedikten sonra 1-1’e getirdik. Kaçırdığımız goller de var. Maçın normal hakkı bana göre beraberlikti. İkinci yediğimiz golde orta hakem, yan hakem ve dördüncü hakem golü görmedi, VAR hakemleri görmedi” ifadelerini kullandı.