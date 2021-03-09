Karaismailoğlu, bakanlığındaki taşeron işçi sayısını açıklayamadı

09 Mart 2021 Salı, 10:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı KHK’nin yayımladığı 2017 yılından bu yana kadro bekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki taşeron firma çalışanlarının taleplerine dikkat çekmek amacıyla ilgili bakanlığa yazılı soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAKİ TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Gürer önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

“Bakanlığınızda kadrolu, sözleşmeli, vekâleten, geçici tanımları ile çalıştırılan personel sayısı dağılımlı olarak kaç kişidir?

Bakanlığa bağlı kurum kuruluş ve bakanlığa bağlı KİT çalışanı kaç kişi, 696 sayılı KHK ile yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine takılarak (alt yüklenici) taşeron firma çalışanı olarak kalmıştır?

Bakanlığınız ve varsa bağlı KİT işlerinde kaç alt yüklenici (taşeron) firma faaliyet göstermektedir? Kaç çalışan alt yüklenicide işçi olarak çalışmaktadır?

Üniversite mezunu olup işçi olarak çalışırken statü değişikliği ile memur olabilecek çalışan sayısı kaçtır? Statü değişiklik taleplerinin karşılanması düşünülmekte midir?

2020 yılında bakanlığın birimleri ile bağlı kuruluşlarda kaç iş kazası meydana gelmiş, kaç kişi yaralanmış, kaç kişi vefat etmiştir? Taşeron firmada çalışıp iş kazası geçiren ve vefat eden sayısı kaçtır?

2021 yılında personel alımı yapılacak mıdır? Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş ve KİT engelli kotasına göre boş kadro var mıdır? Alım engelliler için düşünülmekte midir? ”

110 BİN 995 PERSONEL

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlıkları ile bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarında; memur, işçi, sözleşmeli kadrolar kapsamında toplam 110 bin 995 personelin istihdam edildiğini bildirdi.

ENGELLİ PERSONEL SAYISI 2 BİN 635

2020 yılsonu itibariyle istihdam edilen engelli personel sayısının toplam 2 bin 635 olduğunu belirten Karaismailoğlu “2021 yılına ait açıktan ve nâkil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı açıklandıktan sonra personel alım planı yapılacaktır” açıklamasında bulundu.

HANİ TÜM İŞÇİLER KADROLU OLACAKTI?

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı değerlendirmede, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan tüm personelin asli kadrolara atanacağının resmi makamlarca açıklandığını anımsattı. “Binlerce İşçi başta KİT'ler olmak üzere taşeron firmada çalışmaya devam ediyor” dedi.

VAR OLAN SORUNU GİZMEKLE SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ

Buna rağmen başta Karayolları, Demiryolları, PTT olmak üzere kamuda halen yüz binlerce işçinin taşeron firma elemanı olarak çalıştırıldığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Sayın Bakan önergemizde yer alan taşeron işçi sayısını açıklamaktan itina ile kaçınıyor. Ancak Sayın Bakan’ın bu sayıları açıklamaması, bakanlıklarına bağlı kurumlarda var olan sorunu çözmez. Yapılması gereken, Karayollarında yıllardır kadro bekleyen taşeron işçilerin beklentilerini karşılayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Karayollarında 14 bin, PTT’de 17 bin taşeron firma çalışanı olduğu daha önce yazılı sorularımıza verilen bakan yanıtlarında ifade edilmişti. Demiryolları ile bakanlığa bağlı diğer kuruluşlarda ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan çalışmalar da dahil sadece Ulaştırma Bakanlığında 100 bine yakın taşeron firma çalışanı var. Bu çalışanlara kadro sözü verildi. Ancak kadro verilmedi. Bakan taşeron çalışan sayısını belki taşeron bitti dedikleri halde bitmediğini bildiği için açıklayamamıştır. Taşeron firmada çalışanların mutlaka çalıştıkları kurum asıl kadrosuna alınmalıdır” diye konuştu.