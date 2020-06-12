Karakılçık buğdayının hasadı başladı
2011 yılında Seferihisar’ın Gödence köyünde bulunan bir avuç Karakılçık buğdayının hasadı başladı.
Tamamen doğal Karakılçık buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda tu¨ketici ile buluşuyor.
Belediyeye ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan u¨ru¨nlerden biri olan “Ata Ekmeği”nin unu olan Karakılçık Buğdayının hasadı ilk olarak Turgut köyu¨ndeki belediyeye ait altmış dönu¨mlu¨k tarlada başladı, toplamda çiftçilerin u¨rettiği 350 dönu¨m buğday hasat edilerek ekmek ve un olarak tu¨ketici ile buluşacak.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Alım Garantili Buğday” projesiyle kaybolmak u¨zere olan tohumu şu an bu yıl 350 dönu¨m tarlada u¨retiyoruz. Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın u¨ç mislini köylu¨mu¨ze veriyoruz. Bu şekilde köylu¨mu¨z daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok u¨retecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, her zaman u¨reticimizin yanındayız” diye konuştu.
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