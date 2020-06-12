Karakılçık buğdayının hasadı başladı

12 Haziran 2020 Cuma, 07:59

Tamamen doğal Karakılçık buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda tu¨ketici ile buluşuyor.

Belediyeye ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan u¨ru¨nlerden biri olan “Ata Ekmeği”nin unu olan Karakılçık Buğdayının hasadı ilk olarak Turgut köyu¨ndeki belediyeye ait altmış dönu¨mlu¨k tarlada başladı, toplamda çiftçilerin u¨rettiği 350 dönu¨m buğday hasat edilerek ekmek ve un olarak tu¨ketici ile buluşacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Alım Garantili Buğday” projesiyle kaybolmak u¨zere olan tohumu şu an bu yıl 350 dönu¨m tarlada u¨retiyoruz. Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın u¨ç mislini köylu¨mu¨ze veriyoruz. Bu şekilde köylu¨mu¨z daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok u¨retecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, her zaman u¨reticimizin yanındayız” diye konuştu.