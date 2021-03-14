Karakurt’tan yeni şarkı

Melisa Karakurt, “Kocaman Bir Yalan” isimli yeni şarkısını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2021 Pazar, 02:07
Karakurt’tan yeni şarkı
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Sosyal medya üzerinden yayımladığı cover videoları ve diğer sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle önemli bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başaran Melisa Karakurt, sözü ve müziği kendisine ait olan “Kocaman Bir Yalan” isimli yeni şarkısını yayımladı. Avrupa Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluşan şarkıda Karakurt’a gitarda Veys Çolak, trompette Dilan Balkay eşlik etti. 


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