Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler

03 Ekim 2020 Cumartesi, 15:24

Muş’ta, merkeze bağlı Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri’nde balık ölümleri meydana geldi. Nehir üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar yöre tedirgin etti. Vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde yaşanan balık ölümlerini inceledi. Su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ’a gönderildi.

Balık ölümlerinin yaşandığı nehirden hayvanlarının da su içtiğini belirten vatandaşlar, konunun bir an evvel aydınlatılmasını istedi.

Ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklandığını iddia eden Servet Koçlardan, “Çatbaşı köyü içerisinden geçen Karasu Nehri’nde, her yıl fabrika atıkları yüzünden binlerce balık ölüyor. Biz köy halkı olarak bu durumdan çok rahatsızız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Çeşitli numuneler falan aldılar. İnşallah bunun bir çaresine bakarlar” dedi.



‘BİRÇOK KÖYLÜ BU BALIKLARI YEMİŞTİR’

Nehirdeki ölü balıkları, yurttaşların yemek için evlerine götürdüğünü belirten Çatbaşı köyü Muhtarı Nasır Balkaya, "Tonlarca balık toplandı. Köylülerde ondan zehirlenebilir. Balıkların hepsi zehirlenmiş, ölmüştü ve birçok köylü de bu balıkları yemiştir" diye konuştu.



Nehrin yüzeyini ölü balıkların kapladığını belirten muhtar Balkaya, adeta Karasu nehrinde balık kalmadığını belirtti. Balkaya, "Suyun içerisini ölü balıklar kaplamış. Şu an gitsen Karasu Nehri’nde bir balık tutamazsın. Bir katliam yapılmış, fotoğrafları da ben çekmişim. İstenilen yere de verebilirim” dedi.



