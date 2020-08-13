Karayolları'nda çalışan işçi, CİMER'e başvurunca işten atıldı!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:16

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nde iş alan bir taşeron firmada çalışırken koronavirüs sürecinde 2 aydır maaş alamadıklarını CİMER’e bildirmesinin ardından işten atılan Ünlü, hakkını yargı yolunda aramak için dava açtı.

Daha önce aynı işi yapmasına rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 taşeron şirkette çalışan Ünlü, Karayolları ve şirketlerle oturduğu uzlaşma masasından sonuç alamadı. Ünlü, Ankara Nöbetçi İş Hakimliğine gönderilmek üzere Çorum Nöbetçi İş Hakimliği’nde açtığı davada, ücret, fazla mesai, haftalık ve yıllık izin alacaklarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatını talep etti.

2014-2020 yılları arasında taşeron şirketlerde çalışan Ünlü, “Emir ve talimatları Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurlardan aldım. Yapmış olduğum iş devamlılık arz ediyordu. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü asıl işveren sıfatıyla sorumlu” dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol- İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden de taşeron şirkette çalıştığı için yararlanamadığını kaydeden Ünlü, sözleşmeden doğan yemek, ikramiye, sosyal yardım ve koruyucu ekipman yardımlarının da alamadığını ve bunların toplu olarak verilmesini istedi.