Karda, buzda Galatasaray-Kasımpaşa

14 Şubat 2021 Pazar, 09:47

Galatasaray ile Kasımpaşa zorlu kış koşullarında karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray maçı kazanırsa liderliği geri alacak.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakanın saatinde değişiklik yaptı.

Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep etti. TFF de bu talep üzerine karşılaşmayı 16.00'ya aldı.

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı nedenlerle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi takımı yalnız bırakacak.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu, karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak.

Cezalı olan kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da müsabakada sahaya çıkamayacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.