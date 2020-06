"Kardeşim geri gelmeyecek ama en azından iyi bir ceza verilsin"

17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:35

Aydın’da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan, 15 Ağustos’ta, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Muhammet Gürsoy (27) tarafından, o esnada yanından bulunan Ekim Türkmen ile birlikte pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Katil zanlısı Gürsoy’un iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya yarın Aydın 1. Asliye Mahkemesi'nde devam edilecek. Merve'nin ablası Esra Kotan yarın görülecek duruşmada karar beklediklerini ifade ederek, “Katilin yargılandığı her duruşma bizim için çok çok zor oluyor. Her duruşmada Merve’nin acısını daha çok hissediyoruz. Savcının istediği ceza bizim içimizi biraz rahatlatacak. Hiçbir ceza kardeşimi geri getirmeyecek en azından iyi bir ceza verilsin, indirim uygulanmasın istiyoruz. Eğer bu davada faile indirim yapılırsa bu başka erkekleri de cinayet konusunda cesaretlendirir. Televizyonda her kadın cinayeti haberinde Merve’yi bir kez daha öldürüyorlar. Acımız her cinayette bir kere daha tazeleniyo" dedi.

Bianet'in haberine göre, davaya destek çağrısında bulunan Kotan, “Bu dava hepimizin davası. Öldürülen bugün Merve ise yarın Zeynep olabilir. Bu ülkede erkekler kadınları sistematik olarak öldürüyor. Kimse benim başıma gelmesin diye düşünmesin. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama biz tüm kamuoyundan destek bekliyoruz. Umarım kardeşimin katiline indirim uygulanmadan bir ceza verilir” şeklinde konuştu.