Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:02

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denenerek başarıyla görev yaptı. Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu’nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen Kargu'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak.



'SAHADA KENDİNİ KANITLADI'



Açıklamada görüşüne yer verilen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zamanında parasıyla dahi alamadığımız vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaştık. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.



Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk savunma sanayi olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz. Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, ilk ihracat başarısına ulaştı. Tebrikler" ifadesini kullandı.



HASSAS VURUŞA SAHİP



Kargu, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü Kargu, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabilmekte. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı.

Karguların, hem kendi içinde hem de Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU ve Döner Kanatlı Keşif İHA Sistemi TOGAN ile birlikte hareket edebilmesi için başlatılan sürü İHA çalışmaları devam ediyor. STM, İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkân sağlayacak KERKES Projesi'ni de sürdürüyor. Kargu'nun üzerinde kullanılacak farklı tipte mühimmat çalışmalarında ise sona gelindi.