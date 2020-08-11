Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yıllık finansal faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre Alman kaleci FIFA'ya iki ayrı alacak davası açarken, transfer yasağı konulmasını da istedi.

Loris Karius, şirket aleyhine FIFA'ya başvururak 808 bin Euro alacak davası açtı ve bunun yıllık yüzde 5'lik faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Karius, ayrıca Beşiktaş'a sportif ceza verilmesini de FIFA'dan talep etti.

Şirket açıklamasında şöyle denildi: "Futbolcu Loris Karius tarafından şirket aleyhine FIFA 20-00497 nezdinde açılan alacak davasında,

futbolcu; 808.000 Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödemesinin işlemiş ve işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve yine FIFA talimatının 12bis maddesi kapsamında Şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde futbolcuya, 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. Bu ödemeler de Şirket tarafından FIFA’ya bildirilmiştir. FIFA tarafından 05 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre şirketin futbolcuya 425.500 Euro ödemesine karar vermiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

Açıklamada geçen FIFA talimatı 12bis, uyarıdan kınamaya, para cezasından transfer yasağına kadar yaptırımları içeriyor.

BEŞİKTAŞ, HAK ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Loris Karius, Beşiktaş'a karşı FIFA'da ikinci bir dava daha açarak, 426 bin Euro daha alacağı bulunduğunu savundu. Beşiktaş Futbol AŞ, açıklamasında söz konusu alacak talebinin pandemi sürecine ait olduğunu belirterek, bunu hak etmediğini savundu. İşte siyah beyazlıların FIFA'da yaptığı savunma: "Futbolcu bu davada, 04 Mayıs 2020 tarihli feshi öncesi doğmuş alacaklarını talep etmiştir. Bu bedellerin, Covid-19 kapsamında futbolcu tarafından hak edilmediği, fesihin haksız olduğu şirketin davaya sunulan cevaplarında savunulmuştur. Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır"