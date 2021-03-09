Kartal İmam Hatip sınır tanımıyor: Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne atanan Arda Ermut'un yükselişi

09 Mart 2021 Salı, 10:53

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirteki Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı. Dönmez'den boşalan makama Salim Arda Ermut atandı.

Ermut'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) mezunu olduğu ortaya çıktı. Ancak Ermut Linkedin hesabında yer alan öz geçmişinde eğitim durumuna ilişkin Kartal İmam Hatip Lisesi'nden hiç bahsetmiyor. Ermut'un eğitim durumunda yalnızca Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor.

Ermut, Kartal Anadolu İmam Hatip Mezunları Derneği’nin yönetiminde 2002-2004 yılları arasında muhasip üye olarak da görev yapmış.

VAZGEÇİLMEZ LİSE: KARTAL İMAM HATİP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan bir diğer Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu İlker Aycı’nın Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmasının ardından boşalan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı başkanlığına Arda Ermut getirilmişti.

Söz konusu ajans sistem değişikliği ile "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı" adını alırken, gelenek değişmemiş, görevden alınan Ermut'un yerine de yine Kartal İmamhatip lisesi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu atanmıştı.

Dayıoğlu 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Eylül 2018’den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım ayında ayrılmıştı.

(Soldan Sağa Ahmet Burak Dağlıoğlu- Arda Ermut)

THY'DE BİLAL ERDOĞAN EKOLÜ

THY’nin üst düzey yönetimindeki 78 makamın hepsine Kartal İmam Hatip Lisesi mezunun yer aldığı orataya çıkmıştı.

Kartal İmam Hatip mezunu olan isimler Arda Ermut ve Ogün Şanlıer, THY Yönetim Kurulu üyeleri, Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY genel müdür yardımcıları, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı, Rafet Fatih Özgür Reklam Müdürü olarak görev yaptığı belirlenmişti.

Ayrıca, Kalite Başkanı, Gelir Yönetimi Başkanı, Satıştan Sorumlu Başkan, Alım Müdürü, Yurtdışı Muhasebe Müdürü, Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü, Kabin Müdürü, Avrupa Balkanlar Satış Başkanı da Kartal İmam Hatip mezunuydu.

HIZLI YÜKSELİŞ

1980 yılında Karaman'da doğan Selim Arda Ermut, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden sınıf arkadaşı. Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak kariyerine başladı.

2004 yılında lisans eğitimini tamamlayan Salim Arda Ermut, 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atandı.

Kariyerine Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam eden Salim Arda Ermut, 2007 yılında burada Uzman Yardımcısı olarak görev alırken, kurum içinde tüm ara pozisyonlarda görev almasının ardından önce Daire Başkanlığı görevine, 2015 yılında da Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.

Eylül 2018’den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım ayında ayrılmıştı.

Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut THY İcra Kurulu’nda da üç üyeden biri olarak görev yapıyor.