Karya Belediyeler Birliği için ilk adım: Bodrum ve Milas kardeş kent oldu

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:44

Başkanlar tarafından imza atılan protokolle kültür, eğitim, sağlık, sosyal, turizm ve çevre koruma gibi alanlarla yapılacak iş birliğine karşılıklı olarak katkıda bulunacak. Kardeş Kent protokolü, her iki kurumun kültürel zenginliklerini tanıtmak, doğal ve kültürel zenginlikleri ortak projelerle geliştirmeyi sağlayacak. İki ilçenin festival, tanıtım, fuar ve kültürel organizasyonlarda da birlikte hareket ederek bölge turizmine ve ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Bodrum ve Milas’ın kader çizgisinin sadece coğrafi nedenlerle sınırlı olmadığını belirten Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, “Geçmişten gelen birikimlerimiz ve geleceğe dönük hedeflerimiz bu iki kenti birbiriyle ayrılmaz bir bütün haline getirmiştir. Biz bunu ilan etmesek de Bodrum ve Milas iki kardeş şehirdir, ama buradaki kardeşliğin ayrıca bir anlamı vardır. Bu kardeşlik özümüzde var olanı şimdi yatırımlarla, çalışmalarla ve projelerle daha organize bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bir birlikteliğe dönüşmesidir. Biz Bodrum’a geçmişten bu yana çok farklı gözle bakan bir ilçeyiz. Birlikte bir şeyler yapma irademizi defalarca ortaya koymuştuk. Bu dönem Ahmet Başkanım, olumlu bir yaklaşımla bu öneriyi dillendirdi ve her iki belediye meclisi oy birliği ile almış oldukları ortak kararla kardeş şehir protokolünün gerçekleştirilmesine karar verdi” diye konuştu.

Bu birlikteliğin, tarihi ihtişamı yaşamış olan bu bölgenin geçmişten gelen birikimlerinin daha da canlandırılması adına çok önemli olduğunu belirten Başkan Tokat, “Bu protokol ile gerek yatırımlarımıza gerek kültürel, sanatsal, sportif ve diğer alanlardaki çalışmalarımıza her iki ilçemize yeni bir sinerji kazandıracağımıza inanıyorum. Bodrum’un ve Milas’ın gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerjiye inancımız tam. Gerek yöneticiler gerek kurumlar bazında bunu ortaya çıkarmak için ortak çalışma arzumuzu net olarak ortaya koyuyor ve bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kardeşliğimiz ve bu kardeşliğimizin getirdiği bu protokol tarihi bir nitelik taşıyor. Olumlu sonuçlarını hep beraber göreceğimiz bir süreci en iyi şekilde yaşamayı diliyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.

ARAS: BODRUM VE MİLAS BİR ELMANIN İKİ YARISI GİBİDİR

Milas ve Bodrum birbirine çok benzer yanlarının olduğunu ancak kültürel farklılıklarıyla büyük bir zenginlik oluşturduğunu söyleyen Başkan Aras, “Kardeş kentleri uzak diyarlarda aramak yerine yanı başımızda bulunan; tarihsel, kültürel, insani, ortak coğrafyayı paylaştığımız, Milas ile bu protokolü yapmanın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünerek bu teklifi getirdik. Bodrum ve Milas’ın kültürel zenginliği birleştiği zaman gerçekten çok önemli bir ürün ortaya çıkacağı ortadadır. Bunun için birbirinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve bir araya geldiğinde çok sağlam temeller üzerinde tek vücut olabilecek bu iki ilçeyi biz “Bir Elmanın İki Yarısı” olarak tanımlıyoruz. Bunun da sonucu olarak özellikle Karya ülkesinin iki güzide kenti olan Mylasa ve Halikarnassos’u bir araya getirecek olan kardeşlik bağını bugün bir protokol ile imza altına almak için buradayız” dedi.

KARYA BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE GİDECEK YOLUN BAŞLANGICI

Bölgenin tarihini, kültürü, coğrafi parçaları bir araya getirmek için bu önemli adımı adım attıklarını belirten Başkan Aras, “Bu adım sadece Milas ile Bodrum’u değil yakın bölgeyi de çok olumlu yönde etkileyecek, ülkeye de artı değer kazandıracak. Karya Belediyeler Birliği bizim yeni alan projemiz. Özellikle, turizmde, ekonomide ve yaşamda, kentler ön plana çıkmış durumda. Kentlerin kültürünü, yerel dinamiklerini kullanarak bölgesel hale getirmek ve dünyaya açmak çok daha etkili oluyor. Türkiye’de Kuzey Fırat örneğine bakarsak, orada yaklaşık 20 ili içine alan bir çalışma yapılıyor. Biz de burada 2 bin 500 yıllık Karya tarihini, 101 Karya kentini içinde barındıran 3 ayrı ilde bulunan 24 ilçeyi hatta Kos ve Kalymnos’u da bu iş birliğine katarak, Karya Belediyeler Birliği kurma çalışmalarını başlattık. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından meclislerimize ve bakanlıklarımıza götüreceğiz” diye konuştu.

Ortak değer yaratmak, iki ilçeyi bir arada tutan bağları güçlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Aras, “Bölgemizin tarihi değerlerini kullanarak ortak bir tanıtım stratejisiyle dünyaya kendimizi anlatacağız. Yerel değerlerin daha ön plana çıkarıldığı turizm şeklinin de ortak bir şekilde daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Halikarnassos ve Mylasa gibi Karya’nın en önemli şehirleriyle, Euromos, Iasos, Keramos gibi bölgemizin tarihi değerlerini kullanarak bir strateji yaratmalı ve bu bölgenin dünyada daha fazla değer kazanmasını sağlamalıyız. Bunu biz büyük bir tanıtım stratejisi ile dünya pazarına çıkarmak durumundayız. Yıllardır etle tırnak gibi olan bu iki kentin, bu sıkıntılı günleri de birlikte aşarak aydınlık yarınlara ulaşacağına inanıyorum. Bu iki kadim şehrin ezelden ebede kadar da kardeşlik içersinde yaşamasını tüm kalbimle temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı kardeş şehir protokolünü imzalayarak, yapılacak yeni iş birliklerinin ilk adımını attı.