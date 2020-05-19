Kaskoda tazminat azaldı

19 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Geçen yılı sigortalı sayısı açısından kayıpla kapatan kasko pazarı, yeni yıla daha olumlu başladı. Teminat sayıları artarken, tazminat ödemelerinde gerileme görüldü. Bu durum Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) “Motorlu Taşıtlar İstatistikleri”ne şöyle yansıdı:

- Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam teminat sayısı yüzde 5.2 artarak 1 milyon 471 bin 307 adede çıktı.

‘TİCARİ’DE SIKINTI

- Bu kapsamda otomobillerdeki teminat sayısı yüzde 7.7 artışla 1 milyon 28 bin 705 adede, traktörlerde yüzde 7 artarak 55 bin 133 adede çıktı. Buna karşın kamyonetlerde yüzde 0.7 azalarak 227 bin 425 adede, kamyonlarda yüzde 5.9 azalarak 32 bin 955 adede indi.

- Ayrıca taksilerde yüzde 9.9 düşüşle 2 bin 264 adet olurken, minibüslerde yüzde 0.6 artışla 26 bin 644 adede, çekicilerde yüzde 1.9 artışla 33 bin 209 adede çıktı.

- Yılın ilk 3 ayındaki toplam tazminat ödemeleri yüzde 13 azalarak 1 milyar 371 milyon liraya geriledi. Ayrıca dönem içi ödeme yapılan mağdur sayısı da 447 binden 357 bine geriledi.

- Otomobiller için yapılan tazminat ödemeleri yüzde 11 gerileyerek 959 milyon lira oldu. Yine kamyonetler için yapılan ödemeler yüzde 20.4 gerileyerek 162 milyon liraya, çekiciler için yapılan ödemeler yüzde 21.4 gerileyerek 79.8 milyon liraya, kamyonlar için yapılan ödemeler ise yüzde 10.7 gerileyerek 60 milyon liraya indi.

Tazminatlardaki bu gerilemede, salgının da katkısıyla azalan araç kullanımı, artan trafik cezaları, küçük hasarların bildirilmemesi gibi nedenlerin etkisi görülüyor.

KADIN TÜKETİCİLERE ÖZEL KAMPANYA

Anadolu Sigorta, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkındaki ikinci raporunu 2019 yılı için yayımladı. Sürdürülebilirlik konularının iş modeline entegrasyonunun kendileri için yüksek öncelikli konuların başında geldiğini söyleyen Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Örneğin bir önceki yıla kıyasla kişi başı kâğıt tüketimimizi 22 kg’dan 5 kg’a düşürdük. Acentelerimizde acente başı poliçe kâğıt tüketimi de 26 kg’dan 23 kg’a indi” dedi.

‘DOĞA’ İÇİN HALUK LEVENT İLE İŞBİRLİĞİ

NN Hayat ve Emeklilik’in, 2018’den bu yana sürdürdüğü doğayı koruma projelerine Haluk Levent ile devam edeceği açıklandı. Sanatçı, “Doğaya Mektup” projesi kapsamında sosyal medyada takipçileri ile birlikte doğaya “Çünkü Başka Sen Yok” diyecek. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Didem Özsoy Dirican, “AHBAP ile örnek işlere imza atan, toplumda güzel duygular uyandıran Haluk Levent ile doğa için önemli bir fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

KADIN TÜKETİCİLERE ÖZEL KAMPANYA

Magdeburger Sigorta’nın, 31 Mayıs’a kadar sürecek özel uygulamayla kasko, konut ve ferdi kaza sigortası alan kadın sigortalılarına diş tedavi paketi hediye edeceği açıklandı. Tüketiciler paket kapsamında uzman diş hekimi muayenesi, dolgu, diş taşı temizliği, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu, okluzyon aşındırmaları gibi 20’ye yakın seçenekten yararlanabiliyor. Bu hizmetler için 0212 337 72 48 numaralı hattın aranması ve bilgi alınması yeterli oluyor.