Katar 2022 yolunda söz büyüklerin!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 07:11

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı Jose Gaya, Carlos Soler, Ferran Torres ve Pablo Sarabia'nın ağları sarsmasıyla 4-0 yendi.

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, Jorginho'nun penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda İsviçre ile golsüz berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

E Grubu'nda Galler, yıldız oyuncusu Gareth Bale'in ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golün yardımıyla deplasmanda Belarus'u 3-2 mağlup etti.

Aynı grupta Belçika ise ağırladığı Çekya'yı Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Alexis Saelemaekers'in golleriyle 3-0'la geçti.

I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Andorra'yı Jesse Lingard (2), Harry Kane (penaltı) ve Bukayo Saka'nın fileleri havalandırmasıyla 4-0 yendi.

Polonya ise San Marino deplasmanından Robert Lewandowski (2), Karol Swiderski, Karol Linetty ve Adam Buksa'nın (3) golleriyle 7-1 galip ayrıldı.

J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Ermanistan'ı Serge Gnabry (2), Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann ve Karim Adeyemi'nin ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-Yunanistan: 1-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

C Grubu

Bulgaristan-Litvanya: 1-0

İsviçre-İtalya: 0-0

E Grubu

Belarus-Galler: 2-3

Belçika-Çekya: 3-0

I Grubu

Arnavutluk-Macaristan: 1-0

İngiltere-Andorra: 4-0

San Marino-Polonya: 1-7

J Grubu

İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

Romanya-Lihtenştayn: 2-0