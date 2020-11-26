Katar'a satılan hisselere sert tepkiler: "Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!"

26 Kasım 2020 Perşembe, 17:47

Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında imzalanan anlaşmayı sosyal medya üzerinden değerlendiren birçok milletvekili ve ekonomist karara tepki gösterdi.

Anlaşmaya en sert tepkiyi CHP Sözcüsü Faik Öztrak gösterdi. Öztrak, "Sakarya Tank Paleti verdiler yetmedi, Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler yetmedi, Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler yetmedi, şimdi Borsa'nın yüzde 10'unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın" dedi.

O TEPKİLERİN BAZILARI ŞÖYLE:



