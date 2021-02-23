Katar’dan kadın voleybolculara bikini yasağı

23 Şubat 2021 Salı, 13:05

Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun (FIVB) yedi yıldır Katar’da düzenlediği ve bu sene ilk kez kadınlar turnuvasının da yapılacağı FIVB Doha Open’a Alman sporcular katılmayacaklarını açıkladı. Almanya Kadın Plaj Voleybolu Takımı’ndan Karla Borger, ülkesinde yayın yapan Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, ‘’ İşimizi yapmak için oradayız, maçta kullandığımız kıyafetlerimizi giymemiz engelleniyor. Katar, sporcuların ne giyeceğine karışan tek ülke ve bize işimizi nasıl yapacağımızın söylendiği tek turnuva. Bunu istemiyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı.

GÖMLEK VE PANTOLON İSTENDİ

Yedi yıl boyunca erkekler turnuvasını düzenleyen Doha, ilk kez bu sene kadınlar turnuvasına da ev sahipliği yapacaktı. Turnuvaya katılan sporculardan bikini yerine tişört ve uzun pantolon giymeleri istenirken, Borger yaptığı açıklamada, ‘’ Bu kurallara uymayacağız. Herhangi bir ülkenin geleneklerine uyum sağlamaktan mutluluk duyarız ancak Doha’daki aşırı sıcaklarda istenen kıyafetleri giyemeyiz. Açıkçası orada bir turnuva düzenlemenin gerekli olup olmadığını sorguluyoruz. ‘’ dedi. Borger’in takım arkadaşı Julia Sude, Katar’ın daha önce 2019’da Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kadın sporculara istisnalar tanındığına dikkat çekerken, turnuva organizatörlerinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.