Katarlı yayıncı 21 takıma karşı: Bize sorulmadı
Yayıncı kuruluştan tarihi karara flaş tepki: ‘Kimse bize bu karardan bahsetmedi!’
TFF'nin flaş kararı üzerine açıklamalarda bulunan Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi kararı eleştirdi. Yayıncı kuruluşu temsilen konuşan Al-Hudaifi, "TFF'nin aldığı kararlar bizim için sürpriz oldu. 4 kez son dönemde TFF ile toplandık, kimse bize bu kararlardan bahsetmedi. Kararlara saygı duyuyoruz ama bu kararın bize de sorulmasını isterdik" dedi.
Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Kulüpler Birliği Vakfı tavsiyesiyle TFF ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği flaş karar hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in gelecek sezon 21, ondan sonra da 20 takımla oynanacak olması konusuna değinen Al-Hudaifi, yayıncı kuruluş olarak şaşırdıklarını belirtti ve eleştirilerde bulundu.
Al-Hudaifi, “TFF’nin aldığı kararlar bizim için sürpriz oldu. 4 kez son dönemde TFF ile toplandık, kimse bize bu kararlardan bahsetmedi. 18’den 21’e çıkmaya bize sorulmadan karar verildi. Bu bizim tüm maliyetlerimizi etkileyecek. Prodüksiyon maliyetlerimizi artıracak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım” diye konuştu.
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