Katarlı yetkiliden Kabil Havalimanı açıklaması: "Yüzde 90 hazır"
Reuters'a konuşan Katarlı yetkili, Kabil Havalimanı'nın kademeli olarak tekrar faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı.
ABD'nin 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin kontrolü cihatçı Taliban tarafından ele geçirildi. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği ise tartışma konusu oldu.
Kabil Havalimanı’nı 6 yıl boyunca işleten Türkiye, NATO ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra da havalimanını işletmek için yardım teklif etmişti. Katar da bu konuda yardımcı olma teklifi sunmuştu.
Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili Afganistan'ın Kabil havalimanının faaliyete yüzde 90 oranında hazır olduğunu ve kademeli olarak tekrar faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı.
Katar özel temsilcisi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nda bugün yabancı ve Afganları taşıyan normal bir uçuş yapıldığını, yarın da uçuş yapılacağını düşündüğünü söyledi.
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