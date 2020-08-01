Kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın bulundu

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:06

Miraç Çiçek ailesiyle birlikte Dicle kırsalındaki Kelekçi Mahallesi'nde yaşıyordu. 4 yaşındaki Miraç, arkadaşlarıyla evin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu.

Hem jandarma ekipleri hem AFAD hem de UMKE ekipleri köye sevk edildi. Yapılan geniş çaplı aramanın ardından Miraç Çiçek, baygın bir şekilde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı.

