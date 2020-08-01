Kaybolan 4 yaşındaki Miraç, baygın bulundu
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Miraç Çiçek ailesiyle birlikte Dicle kırsalındaki Kelekçi Mahallesi'nde yaşıyordu. 4 yaşındaki Miraç, arkadaşlarıyla evin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu.
Hem jandarma ekipleri hem AFAD hem de UMKE ekipleri köye sevk edildi. Yapılan geniş çaplı aramanın ardından Miraç Çiçek, baygın bir şekilde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı.
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