Kaybolan Kerim Can Güney sağ olarak bulundu

04 Mayıs 2021 Salı, 12:09

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde cumartesi saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can’ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İYİ HABER GELDİ

Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi. Kerim Can Güney, bugün arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.