Kayseri'deki 30 Ağustos töreninde Atatürk unutuldu
AKP iktidarında resmi törenlerde Atatürk'ün adının unutulması son bulmuyor. Son olarak, Kayseri'de gerçekleşen 30 Ağustos kutlamaları sırasında din görevlisi okuduğu dua da Atatürk ve silah arkadaşlarının adını anmadı.
Bağımsızlık zaferinin 99. yıldönümü İstanbul’un tüm ilçelerinde coşkuyla kutlanıyor.
Zafer Bayramı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlandı. Gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
ATATÜRK UNUTULDU
Sözcü'nün haberine göre; Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretiyle devam eden törenlerde din görevlisinin okuduğu dua da Atatürk ve silah arkadaşlarının adını anmamasına İYİ Partililer tepki gösterdi.
Şehitliği terk eden İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman konuya ilişkin yaptığı açıklamada bulundu.
Ataman şu ifadeleri kullandı:
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'dir. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta Zafer ile sonuçlanan bu destan, Türk’ün Anadolu'daki varlığının tescillendiği gündür. Bu günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıdır.
VALİYE ÇAĞRI
Bugün şehitlikte yapılan anma töreninde duayı yaptıran görevli, ‘Halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile çalışan devlet büyüklerimize Allah zeval vermesin’ diyerek duada zikrederken; bu zaferi bize kazandıran ve bu toprakları bizlere vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını duada anmayan müftülük personelini kınıyor, daha önce de milli bayramlarda yaşadığımız bu durumun tekrar etmemesini ve gerekli önlemlerin alınmasını yetkililerden ve sayın valimizden bekliyoruz
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