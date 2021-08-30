Diyanet sonunda Atatürk'ü hatırladı
Hutbesinde Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Atatürk'ü hatırladı.
Atatürk'ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, geçen haftaki hutbesinde Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmemesi üzerine gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, 30 Ağustos'un, "hasta adam" denilerek ölümü beklenen ve tarihe gömülmek istenen milletin sarsılmaz bir iman ve inançla yekvücut şekilde yeniden şahlandığı tarih olduğu ifade edildi.
Mesajda, 99'uncu yıl dönümü kutlanan 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin mukaddes değerleri uğruna şanlı bir mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı hatırlatıldı.
DİYANET ATATÜRK'Ü HATIRLADI
Hutbesinde Atatürkten bahsetmemesi tepki çeken Diyanet tarafından yapılan 30 Ağustos mesajında Atatürk'ten şöyle bahsedildi:
"Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, istiklal ve istikbalimiz için, dinimiz, vatanımız, ezan ve mukaddesatımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."
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