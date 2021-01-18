Kayseri'de -4 derecede ucuz elma almak için kuyruk oluşturdular

18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:03

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Melikgazi ilçesi İldem’de sabahın erken saatlerinde, ucuz elma almak için metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturan yurttaşlarla buluştu.

Kilosu 2,5 liradan satılan elma için sabahın erken saatlerinde -4 derecede yurttaşların metrelerce uzunluğunda kuyrukta beklediğini belirten Arık, “Vatandaşın alım gücü yok. Ucuz sebze meyve almak için ayazda saatlerce kuyruk bekliyor. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın” diye konuştu.

Arık’a şikâyetlerini ileten yurttaşlar, “Bu kuyruk yokluk kuyruğu” diyerek dert yandı.

50 yıl önce yaşanan tüp kuyruklarını anlatarak iktidar olanların, 18 yılın sonunda Türkiye’de insanları ucuz ekmek, ucuz sebze meyve kuyruklarına mahkum ettiğini belirten Arık, yurttaşa ucuz sebze meyve temin eden esnafın cezalandırılmaya çalıştığını belirtti.

Arık, açıklamasında şunlar ifade etti: “Vatandaşın alım gücü yok. Ucuz sebze meyve almak için -4 derecede, ayazda saatlerce kuyruk bekliyor. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum: Çözüm üretemiyorsunuz, bari sorun olmayın."