Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:31
Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 15.38'de ve 6,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

'SAHADA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz, Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15:38’de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı” dedi.

'OLUMSUZLUK YOK'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şükürler olsun şu an için bize gelen veya tespit ettiğimiz herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



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