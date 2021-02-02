Kayseri'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 03:14
Kayseri'de 5.2 büyüklüğünde deprem
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03.06’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2, derinliğini ise 2 km olarak açıklandı.


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