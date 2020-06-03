Kayseri'de bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 11:55





Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişi ile iki komşusunun evinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar üzerine polis, evlerin çevresinde önlem aldı.

İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.



