Kayseri'de bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişi ile iki komşusunun evinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar üzerine polis, evlerin çevresinde önlem aldı.
İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
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