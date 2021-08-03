Kayseri'de kuraklık nedeniyle Yay Gölü kurudu
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve 20 kilometrekare alana sahip Yay Gölü, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kurudu.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Gülbayır mevkisindeki Yay Gölü, yağışların azalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuraklıktan etkilendi.
Barındırdığı 301 kuş türüyle Manyas Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci önemli kuş cenneti olan Sultan Sazlığı'nın yakınındaki Yay Gölü, susuz kaldı. Yağış olmaması nedeniyle 20 kilometrekare alana sahip göl, tamamen kurudu.
FLAMİNGOLAR GÖÇ ETTİ
Gölün son durumuyla ilgili açıklama yapan Yeşilhisar Sultan Sazlığı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atasoy, "Şu an geçen yıllara oranla küresel ısınma ve yağmurların olmaması nedeniyle doğal bir kuraklık var. Bundan dolayı da Yay Gölü, yüzde 100 etkilendi ve kurudu. Yay Gölü çevresinde su olmaması nedeniyle flamingoların yüzde 70'i suların olduğu bölgeye göç etti. Geçen yıllara oranla su noksanlığı var. Son 5 yıl içinde göl ilk kez kurudu. Kurumasının temel nedeni de yağışların bölgede olmaması” diye konuştu.
Yaşanan kuraklığı yetkililere bildirdiklerini söyleyen Atasoy, "İstişarelerimiz oldu. Yetkililer bölgede yağışın olmaması, tarım alanının çok fazla olması nedeniyle bölgeyi etkilediğini söylediler. Son 5 yıldır bölgemizde istenilen düzeyde yağış olmadı. Bu da beraberinde kuraklığı ve göllerde kurumayı getirdi. Yay Gölü yakınındaki Sultan Sazlığı, risk altında değil ancak su seviyesi geçen yıllara oranla daha az” dedi.
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