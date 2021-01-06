Kayserispor 11 maç sonra kazandı
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a konuk olan Kayserispor, sahadan 1-0 galip ayrıldı; 11 maç sonra galip geldi. Sarı Kırmızılılar'a 3 puanı getiren gol 21. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
Kayserispor'un hasreti sona erdi. En son ligde 2 Ekim'de Ankaragücü'nü yenen ve o tarihten bu yana galibiyet yüzü göremeyen Sarı Kırmızılılar, Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe 3 puanı getiren gol 21. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
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