Kayserispor 11 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a konuk olan Kayserispor, sahadan 1-0 galip ayrıldı; 11 maç sonra galip geldi. Sarı Kırmızılılar'a 3 puanı getiren gol 21. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:23
Kayserispor 11 maç sonra kazandı
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Kayserispor'un hasreti sona erdi. En son ligde 2 Ekim'de Ankaragücü'nü yenen ve o tarihten bu yana galibiyet yüzü göremeyen Sarı Kırmızılılar, Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe 3 puanı getiren gol 21. dakikada Pedro Henrique'den geldi.


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