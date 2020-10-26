Kayseri’ye 101 milyon liralık 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'

26 Ekim 2020 Pazartesi, 09:29

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alana yapılacak olan millet bahçesi, 100 milyon 900 bin liraya mal olacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 11 Eylül'de sözleşmesi imzalanan parkta biyolojik gölet, etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, koşu ve bisiklet parkurları, 10 çocuk bahçesi, üç millet kıraathanesi, kaykay pisti ile drone maket uçak pisti, çiçek bahçeleri ve pist bisikleti yarışları için veledrom da olacak.

Kayseri Millet Bahçesi'nin 21 Mart 2022'de açılması planlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır” diyerek millet bahçesine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdiklerini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada tamamlanan ve uygulama aşamasında olan 46 millet bahçesinin toplam maliyetinin 1 milyar 688 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile bu tutar 1 milyar 788 milyon TL'yi aştı.