Kazakistan’dan tarım arazilerinin yabancılara satılmasına yasaklama kararı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin yabancılara satılması ve kiralanmasını yasaklamayı öngören yasayı onayladı.
Tokayev tarafından imzalanan yasa çerçevesinde, ülkede tarım arazilerin yabancıların satın almaları ve kiralamaları resmen yasaklandı.
Yeni yasaya göre, bundan sonra tarım alanları yabancılar, yabancı hisselerin bulunduğu yerel şirketler, uluslararası araştırma merkezlerinin yanı sıra ana vatanlarına dönen ancak halen ülke vatandaşlığına geçmeyen etnik Kazaklara satılmayacak ve kiraya verilmeyecek.
Halihazırda arazileri kullanan yabancı vatandaşlar ve şirketlerin kira süreleri ise uzatılmayacak.
93 BİN HEKTAR YABANCILAR TARAFINDAN KİRALANIYOR
Kazakistan Tarım Bakanlığı'nın yayımladığı son rapora göre, ülkede şu anda toplamda 93 bin hektar arazi yabancılar tarafından kiralanıyor.
2016’da Kazakistan genelinde yapılan halk protestolarından sonra ülkenin o dönem Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2021’in aralık ayına kadar tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine yönelik yasa normlarına moratoryum getirmişti.
12 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tokayev de Anayasa’da kendisine verilen yetkiler kapsamında, Parlamento’ya söz konusu alanda yasa tasarısını sunmuştu.
14 Nisan 2021’de ise Tokayev’in sunduğu ülkede tarım arazilerinin yabancılara satılmasını ve kiraya verilmesini tamamen yasaklayan yasa tasarısı Parlamento’da onaylanmıştı.
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