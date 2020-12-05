Kazanan takımı bozmadı, kazandı!

05 Aralık 2020 Cumartesi, 21:49

1 hafta sonra Galatasaray'da o 7-8 eksiğin 3-4'ü oynayacak hale geldi...

Peki Fatih Terim, Hatayspor maçında kazanan takımı değiştirecek miydi?

Hayır.. Kazanan takımlar kazanmayı tercih etti Fatih Terim...

İyi oynadılar, kazandılar ve yine Diagne baş roldeydi. Elbette yardımcı rollerde yine Taylan, yine Feghouli vardı.

Oysa Terim Babel, Arda, Belhanda gibi kozlarını kullanabilirdi...

Ama o takıma daha doğrusu takım ruhu kazanan 11'e güvendi, güveninin karşılığını aldı.

Öncelikle şunu söylemekte fayda var ki, Hatayspor iyi oynadı. Geçen haftaki Rizespor gibi 'pısırık' değillerdi. Gerçi orta alanı tutup hücumu ikinci plana bıraktılar, ama Galatasaray'ın pas oyunu başlarını döndürmüş olmalı 60'lı dakikalara kadar olgun ataklar geliştiremediler.

Galatasaray'a dönersek, iki bek Lines ve Emre Taşdemir, inanın ki, milyon Avro maliyetli Omar ve Saracchi'yi aratmıyor. Özellikle Emre III'te (Taşdemir) sürekli yükseliş var. Türkiye'deki kaprisli sol beklerden değil. İşini yapıyor, daha önemlisi takım savunmasına yardım ediyor. Keza Lines de öyle...

Dünün en zayıf halkası galiba Maraco'ydu yine rakibe pozisyon verdi. Ancak Donk, güven veren oyunu ile arkadaşının açıklarını kapatıyor.

Orta alanda bir Taylan var, bir de Taylan'dan ötesi... Genç adam yorulmak nedir bilmiyor. Galiba Türkiye'nin en iyi 6.5 numarası olmaya aday. Çünkü klasik kesici değil, hücum başlatıcı da aynı zamanda. Öyle ki fizik güçleri çok iyi olmayan Emre Akbaba ve Emre Kılınç bile sırıtmıyor, hatta Feghouli genç arkadaşı sayesinde rahatça cirit atıyor rakip yarı alanda. Feghouli demişken, istediği zaman zaten oynuyordu. Farklı bir futbolcu, ama son 1-2 haftadır fazlaca oynuyor. Örneğin Hatay önünde 10 numara oldu, 9.5 oldu, 8 gibi oynadı, oynadı da oynadı. Diagne'ye verdiği pas müthişti. Senegalli golcü bir gol attı, 5 tane kaçırdı. Zor golü attı, kolaylarını atamadı, ama hırslıydı. Diop'un vefatı ve hafta arası, ırkı ile ilgili söylenenler sanırım onu hırslandırmış. Elbette sağ kenarı buz pistine çeviren Oğulcan da unutulmamalı...

Sonradan oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'nu da bir yere yazın, kumaşı iyi, gol vuruşunda bu farkı ortayla koydu.

Evet, Galatasaray kazanmaya deam ediyor, böyle oynarsa önü açık..