'Kazandığına en çok Yunanlar sevindi' demişti... Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı

13 Mart 2021 Cumartesi, 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasının ardından konuşan AKP’li Göksu, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasına en çok Yunanistan medyasının sevindiğini iddia ederek İmamoğlu'nun nereli olduğunu iftar programına katılan yurttaşlara sormuştu. Yurttaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” demişti.

KARAR VERİLDİ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Konuyu haberleştiren yerel medya kuruluşlarına karşı Göksu’nun açtığı dava ise sonuçlandı.

BirGün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, söz konusu haberlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilen kararda, “Basın Kanunu’nun 3. maddesinde basının özgür olduğu, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama, eser yaratma haklarını içerdiği, basın özgürlüğünün ancak başkalarının haklarının korunması amacıyla sınırlanabileceğinin belirtildiği, bir haberin hukuka uygun sayılabilmesi için gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, haber verme hakkı kapsamında yer alması gerektiği” ifade edilerek, “Dosya içeriği ve mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde; şikâyete konu ve haberlerin içeriğinde suç unsuru bulunmadığı” tespit edildi.

Yazıların polemik yaratacak nitelikte olup basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varıldı. Bu gerekçelerle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

MUTLU VE SEVİNÇLİYİZ

Gazete Esenler’de söz konusu haberi yapan ve Göksu’nun şikâyetçi olduğu Gazeteci Hasan Gürsoy, yaptığı açıklamada, “Daha önce de Göksu bazı haberlerimizden dolayı bizi şikâyet etmişti, onlardan da bir şey çıkmadı. Bizi şikâyet ettikten sonra kendimiz de bir şey çıkmayacağını biliyorduk ve söylemiştik. Tabii ki sevinçliyiz, mutluyuz. Kamuoyunu doğru bilgilendirdiğimiz için haberimizin her zaman arkasında durmuştuk. Haberimize getirilen erişim engelinin kaldırılması için zaten dilekçemizi de vermiştik. Geç bir karardı, bir buçuk yıllık bir süreçte suç duyurusu reddedildi. Ancak yine de mutluyuz ve sevinçliyiz” dedi.