Kedili evde bebek büyütülür

10 Eylül 2021 Cuma, 14:36

Geçenlerde bu konuyla ilgili bir blog yazısına denk geldim. Ne yazık ki çocuk bekleyen insanların kediler konusunda fazlasıyla çekincesi var. Kimisine kısmen hak veriyorum çünkü ben de yaşadım ve yaşıyorum.

Ancak bilmem kaç yıllık kedisini evden uzaklaştırmaya kadar varan durumlar olduğunu okumak beni böyle bir yazı yazmaya itti.

Bebekler söz konusu olduğunda köpeklerden çok kediler hakkında bir çekince oluyor, bu da hamilelik dönemindeki toksoplazma riskiyle başlıyor. Bu parazit, kedi dışkısında bulunabiliyor ve hamilelik sürecinde maruz kalmak bebek için riskli. Öncesinde maruz kaldıysanız ise hiçbir problem yok.

Bu yüzden planlı programlı çocuk isteyenlere, hamile kalmadan önce bu testi yaptırmalarını tavsiye ederim. Böylelikle halihazırda temas etmişseniz hamile kalınca dert etmezsiniz.

Onca kediyle içli dışlı olmama rağmen bende negatif çıkmıştı. Kadın doğum doktorum evdeki kedilerin iç dış parazitlerini aksatmamamı, hamilelik süreci boyunca sokaktaki kedilerle çok yakın temas kurmamamı söyledi. Bir de yine bebek doğana dek kumlarını temizlemek eşime kalacaktı.

Toksoplazmadan korunmak için çiğ etten uzak durmak, meyve ve sebzeleri iyi yıkamak gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor.

BIDIK VE BEBE İLE NE YAŞADIM?

Ben sadece kedilerle ilgili kısmını anlattım. Şimdi bebek ve kediler konusunda hak verdiğim çekincelere geleyim.

Mesela Bıdık isimli üç bacaklı kedimiz, biz onu sevdikten bir süre sonra ısırarak karşılık veriyor. Ciddi şekilde acıtabiliyor da. Şu ara oğlumuz yürüteçle evde gezmeye başladı (her şeyi çekip ağzına götürdüğü dönemdeyiz) ve bazen onun yattığı yere yaklaşıyor. Ulaşamasın diye önüne sehpa falan koyuyorum.

Bebe isimli diğer kedimiz daha yumuşak bir hayvan. Bizim oğlan gitti onun kuyruğunu çekti bir defa, yetişemedim. Neyse ki Bebe hiçbir şey yapmadı.

Bıdık daha sinirli olmasına rağmen şaşırtıcı şekilde uzak duruyor. En azından bugüne dek bir sorun yaşamadık, umarım da yaşamayız. Kedilerin tırnaklarını kesmek, bebek can acıtma gibi kavramları öğrenene dek baş başa bir iletişime izin vermemek gerek diye düşünüyorum.

Onun dışında arkadaşımın iki kedisi ve iki çocuğu var. Biri beş, diğeri henüz 1 yaşında ve kedilerle son derece rahat ve güzel ilişkileri var. Kedilerin huyu suyu da önemli bu açıdan.

Benim kaygım, oğlumuzun bilmeden canlarını acıtması ve onların da tepki vermesi. Bazıları “Onlar bebek olduklarını anlıyor” der, sanırım bu doğru çünkü bize göstermedikleri sabrı ona gösteriyorlar gibime geliyor.

Yine de bebiş biraz büyüyene dek teyakkuzda olmak en güvenlisi...