Kemal Kılıçdaroğlu: Ortada bir kaza yok, cinayet var

07 Temmuz 2020 Salı, 13:45

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

SAKARYA'DAKİ PATLAMA: ORTADA BİR KAZA YOK BİR CİNAYET VAR

"Kimseye muhtaç olmamak için o insanlar fabrikada çalışıyorlardı. Devlet ruhsat vermişti, işçiler çalışabilir diye raporlar da vermişlerdi. Ama siz önlem almıyorsunuz, 7 kişi hayatını kaybediyor. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar. Fakat bu fabrikanın sahibi nereden, kimlerden güç alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor.

Patron gene patron. MÜSİAD'ın Sakarya temsilcisi, akşam bir yemek veriliyor, bir de sıkılmadan utanmadan ziyafeti paylaşıyorlar. Sizin yediğiniz yemek değil sizin yediğiniz insan eti!

Milletvekillerimiz bölgeye gittiler. Buradan bu fabrikada çalışanlara sesleniyorum. Adım gibi eminim bu iktidar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. İşçiyi, yakınını aramıyor, başsağlığı da dilemiyor. Nasıl olsa Sakarya'da oyum çok yüksek, ben binerim sırtlarına diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa da orada çalışan işçilere biz sahip çıkacağız.

Belki o vefat eden kişilerden kimse CHP'ye oy vermedi. Ama o haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak ilk kişi benim. Biz adaletten, haktan, hukuktan, alın terinden yana bir partiyiz. Hakkı hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız.

Tüzüğe aykırı bir şekilde güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiş, tüzüğe uygun havalandırma yok, patlayıcı madde üretilen bu tür işyerlerinde duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekir diye açık hüküm var ama buna da uyulmadığını görüyoruz.

Eğer bakansan, eğer haktan hukuktan yanaysan eğer saraydan talimat almayıp bu işi soruşturacağım diyorsan derhal müfettişlerini görevlendir. CHP'li belediye başkanı olsa çoktan açığa alınmıştı. Ruhsatı kim verdi? Bakanı valisi kaymakamı koro halinde gidiyorlar. Neden daha önce ilgilenmediniz?

Patlama insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu hükümetin. Bu saray tayfası insan hayatı değerli midir diye hiç bakmaz. Tek baktığı şey ranttır, paradır. 1 kişi, 5 kişi ölmüş bir şey olmaz diyorlar. Ortada bir kaza yok bir cinayet var."

"RTÜK BAŞKANI GÖREVLENDİRİLMİŞ ELEMAN"

Halk TV ve Tele1'e vatandaş doğruları öğrenmesin diye verilen cezalar. Onlar en zor koşullarda özgürlüğün en fazla sınırlandığı bir ortamda, namuslarıyla ve alınteriyle çalışıyorlar. RTÜK cumhuriyet tarihin en büyük cezasını veriyor Halk TV ve Tele1'e. Ne kadar baskı kurarsan kur sen gidicisin kardeşim!

Demirtaş, Osman Kavala neden içeride? Haksız yere içerideler. Olay bir yargılamadan tümüyle çıkmış iktidar dayatmayla içeride tutacaksınız diye.

Basın İlan Kurumu besleme basına kaynak aktaran bir kurula dönmüş durumda. Buradan Basın İlan Kurumu'nun yöneticilerine sesleniyorum; bu tirajları bağımsız bir denetleme kuruluna denetlettirin. Saraydan talimat almaları gerekir.

ATV hakkında 90 bin şikâyet geliyor ama bir tek dosya bile görüşülmüyor RTÜK'te. RTÜK Başkanı görevlendirilmiş eleman.

500 BİN LİRALIK RÜŞVET TARTIŞMASI

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Sayın Meclis Başkanı'na sormak isterim.

TBMM'nin itibarı konusunda bu kadar duyarlıysan; Bu 500 bin lira rüşveti alan kimdir? Bunu merak ettin mi? O milletvekilleri 500 bin liralık rüşvetin tanığıyken hiçbir şey yapılmadığını bilmiyor musun?

Antalya Serik'teki rüşvete sessiz kalanların ortak olduğunu söylemedim mi? İtibarına düşkünsen çağıracaksın o milletvekillerini. Parlamentonun itibari dolayısıyla bu olayı soruşturacaksın.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EGEMEN BAĞIŞ'A: BU SAHTEKAR ADAM...



Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam çıkıp konuştuğunda siz hep beraber alkışlamıyor muydunuz? Hangi itibardan bahsediyorsun sen?

Yine bu kişi milletvekiliyken, her cuma makara bakara yazıyorum diyen adamı alkışlamadınız mı?

Allah'ın kelamıyla dalga geçen birine ne zamandar beri dindar deniyor. Bu sahtekar adam büyükelçi olduğu ilde gidiyor camiye oradan fotoğraf çekip reklamını yapıyor.

"TÜM EMEKLİLERE SESLENİYORUM: EN AZ 1500 TL İSTEYİN"



Vatandaş perişan halde. Çiftçi öyle, sanayici öyle, esnaf öyle, kimse önünü göremiyor.

Tarım politikası yok ülkede. Kim neyi ekecek, kaçtan satacak?

Kiraz üreticisinin dört liraya maliyeti var. Birinci sınıf olursa 5-6 liradan gidiyor. İkinci kalitenin fiyatı da 2.5 liraya gidiyor ve zarar ediyor.

Bu iktidar senin hakkın olan 175 milyar lirayı sana vermedi.

Son bir yılda 56 ilde 90 binden fazla esnaf kepenk kapattı. 81 ili alırsak 100 bin esnaf kepenk kapattı.

Bir esnafın dediği çok güzel; 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, 40 gün bana bakmadı.

Türkiye'nin parası Londra'daki bir avuç tefeciye gidiyor. Türkiye Cumhutiyeti'nin ödediği faiz 48 milyon 703 bin dolar.

İki ihale çetesine gidiyor para. Dolarla ihaleler yapılıyor. Hangi mahkemeyi yetkili kılarsanız kılın CHP iktidarında o çeteliğe son vereceğiz.

Tüm emeklilere sesleniyorum: En az 1500 TL isteyin, bu sizin hakkınız. Bu ülke kalkınsın diye fabrikada, tarlada, dükkanda, restoranda, direksiyonda yıllarca çalıştınız. Talep edeceksiniz. ‘Saray Sosyeteleri’ sizin halinizden anlamazlar.”

