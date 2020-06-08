Kemal Sunal anısına hatıra para basıldı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 14:15

Türk sinemasının unutulmaz ismi, usta sanatçı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıldönümü yaklaşırken onun anısına gerçek Avro kâğıdı üzerine hatıra para basıldı.

Avro banknotlarının basıldığı Fransa'daki Oberthur Fiduciaire matbaalarında hatıra ve tanıtım amaçlı "0 Avro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın çizimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

Avrupa Merkez Bankası onayıyla 5 bin adet basılan koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, diğer yarısıysa başta Avrupa olmak üzere dünyada satışa çıktı. Hatıra para, Türkiye'deki çeşitli internet sitelerinde 70 TL'den satılıyor.

TAKLİTLERİNDEN AYIRT EDİLEBİLİYOR

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

Daha önce de Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Ali Onbaşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa (Killigil), KKTC Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ile Göbeklitepe, Sultanahmet Camiii ve Kapalıçarşı için hatıra Avro'lar basılmıştı.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti.